Die Advanced Blockchain AG (ISIN DE000A0M93V6) gibt bekannt, dass das peaq-Projekt die erste Finanzierungsrunde erfolgreich abgeschlossen hat, nachdem es einen siebenstelligen Betrag von namhaften nationalen und internationalen Investoren erhalten hat. Die Bewertung des Projektes liegt im deutlich zweistelligen Millionenbereich. Mit Hilfe dieser internationalen Investoren und weiteren strategischen Partnern wird sich die Advanced Blockchain AG nun auf die Forschung und das Testing des peaq-Projektes konzentrieren. Das peaq-Projekt zielte ursprünglich darauf ab, Smart-Contract-Fähigkeiten auf eine bestehende Directed-Acyclic-Graph (DAG)-basierte Distributed-Ledger-Technologie (DLT), IOTAs Tangle-Netzwerk, zu bauen. DAGs sind eine alternative, wohl fortschrittlichere DLT-Architektur als die bekanntere Blockchain. Der Grund für die Wahl eines DAGs anstelle einer klassischen Blockchain ist in der Regel auf die Skalierbarkeits- und Gebührenprobleme der Blockchain zurückzuführen. Allerdings haben die DAGs in der Regel ihre eigenen Schwierigkeiten, einen dezentralen Konsens zu erreichen. Dies ist ein Problem, an dessen Lösung die Advanced Blockchain AG mit peaq arbeitet. Die Advanced Blockchain AG hat für das peaq-Projekt ein eigenes funktionales DAG-Framework entwickelt. Ein funktionierender DAG bedeutet, dass die Advanced Blockchain AG und peaq nicht mehr auf externe Partner für ihre Base-Layer-Architektur angewiesen sind. Vielmehr haben sie die volle Kontrolle darüber, wie das Protokoll funktioniert und können es bei Bedarf anpassen. Ziel von peaq ist es nun, Smart-Contract-Fähigkeiten auf dem eigenen DAG der Advanced Blockchain AG aufzubauen. Die Mittel aus der ersten Förderrunde von peaq werden bis Ende des Jahres für die weitere Forschung und Entwicklung verwendet. Das peaq-Team wird sich auf Simulationen und Tests von Konsens-Mechanismen für das peaq-Protokoll konzentrieren. Dies wird in Zukunft die entscheidende Grundlage für Smart-Contract-Fähigkeiten sein. Mit Blick auf das Peaq-Research hat sich die Advanced Blockchain AG kürzlich an COTI (Currency of the Internet) beteiligt. COTI gehört zu den wenigen Projekten, die mit DAGs experimentieren und ist ein wertvoller Partner für die weitere Forschung und das Testing von peaq. Das Hauptziel von peaq ist es, ein funktionierendes und effizientes Base-Layer-Protokoll zu entwickeln, das in der Lage ist, die Schwachstellen traditioneller Blockchain-Systeme und Konsens-Probleme zu überwinden, die derzeit mit DAGs assoziiert sind. Nach seiner Fertigstellung könnte das Protokoll von der Advanced Blockchain AG für eine Vielzahl von realen Projekten in Branchen wie dem IoT, aber auch in der Automobil-, Finanz- und Maschinenbauindustrie eingesetzt werden.

