Johnson & Johnson soll Asbest-belastete Talk-Kosmetikprodukte verkauft haben. Ein Gericht verurteilte den US- Pharmakonzern deshalb zu einer Zahlung in Höhe von 4,7 Milliarden US-Dollar. Gegen das Urteil kann noch Berufung eingelegt werden. Die J&J-Aktie fiel an den deutschen Börsen am Freitagmorgen um mehr als zwei Prozent. Der US-amerikanische Pharma- und Konsumgüterhersteller Johnson ...

Den vollständigen Artikel lesen ...