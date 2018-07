Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Puma SE auf "Underperform" mit einem Kursziel von 365 Euro belassen. Unter allen von ihm beobachteten Sportartikelherstellern und Luxusgüterkonzernen zähle Puma zu den Unternehmen, deren Marken in den sozialen Medien und auf Online-Plattformen am präsentesten seien, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die überdurchschnittliche hohe Bewertung der Aktien reflektiere dies jedoch bereits adäquat./la/zb Datum der Analyse: 13.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0032 2018-07-13/09:51

ISIN: DE0006969603