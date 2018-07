Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Südzucker nach Zahlen von 11,75 auf 11,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Reduce" belassen. Der gesunkene Zuckerpreis habe das erste Geschäftsquartal zwar belastet, schrieb Analyst Anton Brink in einer am Freitag vorliegenden Studie. Vom dritten Quartal an werde es aber noch schlimmer. Denn dann liefen günstige Verträge aus und dem Konzern stünden harte Neuverhandlungen bevor./ag/zb Datum der Analyse: 13.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0033 2018-07-13/09:51

ISIN: DE0007297004