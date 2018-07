BAE SYSTEMS ist der weltweit zweitgrößte Rüstungskonzern nach LOCKHEED-MARTIN. Das britische Unternehmen hat seinen Sitz in London und beschäftigt weltweit rd. 76.000 Mitarbeiter. Neben der Rüstungsproduktion ist der Konzern auch in der Luft- und Raumfahrt tätig. Hauptabsatzmärkte sind Großbritannien, die USA, Australien, Indien und Saudi-Arabien. Das operative Geschäft gliedert sich in die Segmente Verteidigung, Sicherheit, Elektronik- und Systemintegration, künstliche Intelligenz, militärische und technische Dienstleistungen, Computer- und Informationssysteme sowie Beratungsdienstleistungen. Die umfangreiche Angebotspalette umfasst Produkte für Luft-, Land- und Seestreitkräfte, unter anderem Kampf- und Aufklärungsflugzeuge, Atom-U-Boote, gepanzerte Kampffahrzeuge, Feuerwaffen, Raketen- und Artilleriesysteme wie auch deren Wartung, Reparatur und Modernisierung. Darüber hinaus werden Elektronik-, Informations- und Technologielösungen in den Bereichen Kommunikation, Kampfführung, Luftverteidigung sowie Sicherheit angeboten.Der britische Rüstungskonzern berichtete zuletzt von einer Auftragsflut. So hat er von der australischen Regierung einen 20 Mrd. Pfund schweren Auftrag zum Bau neuer Fregatten erhalten. BAE Systems rechnet für das 3. Quartal mit der ersten Zahlung aus Katar für den im Dezember unterzeichneten Auftrag zur Lieferung von 24 Typhoon-Kampfflugzeugen. Im Juni gewann das Unternehmen zudem mit Iveco Defence Vehicles (CNH) die Ausschreibung der US-Marineinfanterie für ein neues Amphibienfahrzeug. Zunächst sollen 30 Fahrzeuge für 198 Mill. $ gefertigt werden. Sollte das US-Militär alle 204 abnehmen, für die es sich Optionen gesichert hat, stiege das Auftragsvolumen auf 1,2 Mrd. $. Die Aktie gab gestern ein Kaufsignal und stieg auf den höchsten Stand seit Mitte letzten Jahres. Das Allzeithoch ist nun in greifbarer Nähe. Ich gehen davon aus, dass der endgültige Break auf ein neues Rekordhoch bald gelingen wird. Der Gewinn je Aktie soll in diesem Jahr gemäß der Konsensschätzung umgerechnet bei 0,49 € landen, nach 0,30 € in 2017. Dies ergäbe dann ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von knapp 15. Die Dividendenrendite wird auf 3,47 % taxiert.



Dies ist ein Ausschnitt aus der heutigen TB-Daily.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info