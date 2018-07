NORDWEST Handel AG: Weiter auf Wachstumskurs DGAP-News: NORDWEST Handel AG / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung NORDWEST Handel AG: Weiter auf Wachstumskurs 13.07.2018 / 10:02 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Geschäftsvolumen per 30.06.2018 NORDWEST Handel AG Weiter auf Wachstumskurs Dortmund, 13.07.2018 Der Vorstand berichtet über die Entwicklung des Geschäftsvolumens im ersten Halbjahr 2018 wie folgt: Der NORDWEST-Konzern nimmt bereits zum Halbjahr Kurs auf 1,5 Mrd. EUR Geschäftsvolumen. Das deutliche Wachstum der jüngeren Vergangenheit hält damit ungebrochen an. Mit 1.473,1 Mio. EUR kann der Vorjahreswert im ersten Halbjahr 2018 um 25,5% deutlich übertroffen werden. Grundlage dieser erfolgreichen Entwicklung ist zum einen ein weiterhin wachsender Fachhandelspartnerkreis, der im aktuellen Berichtszeitraum um weitere 47 neue Fachhandelspartner auf nunmehr 1.049 angeschlossene Häuser gewachsen ist, zum anderen spiegelt dieser Erfolg aber auch die Impulse aus der Umsetzung neuer Vertriebskonzepte und die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit neuen Kooperationspartnern wider. Entwicklung des Geschäftsvolumens mit Blick auf die Geschäftsbereiche: Bereits zwei Kerngeschäftsbereiche haben die Grenze von 0,5 Mrd. EUR zum Halbjahr übertroffen und weisen ein Wachstum von über 25% aus. So überzeugt der Bereich Bau-Handwerk-Industrie mit einer starken Entwicklung, welche sich in einem Geschäftsvolumen von 555,4 Mio. EUR im ersten Halbjahr und damit einen Anstieg von 25,0% gegenüber dem Vorjahr zeigt. Auch der Geschäftsbereich Stahl kann die starke Entwicklung weiter fortsetzen und erzielt per Juni 2018 ein Geschäftsvolumen von 570,9 Mio. EUR, womit der Vorjahreswert um 31,9% übertroffen werden kann. Dabei resultiert die positive Entwicklung zu gleichen Teilen aus einem Anstieg der abgesetzten Tonnage, sowie aus einem im Vergleich zum Vorjahr höheren Preisniveau. Auch der Neustart in der Haustechnik ist wie geplant gelungen. Personell wurde der Bereich zukunftsträchtig neu aufgestellt und auch der Relaunch der Exklusivmarke Delphis wird im Markt bereits sehr gut aufgenommen. Insgesamt zeigen sich diese Entwicklungen auch im Geschäftsvolumen. Auf Basis der Bestandskunden, ohne Berücksichtigung der ausgeschiedenen Fachhandelspartner, beträgt das Wachstum zusammen mit den Neuakquisitionen insgesamt 10,6 Mio. EUR bzw. 13,1%. Der durch die Factoring-Aktivitäten der TeamFaktor NW GmbH geprägte Geschäftsbereich TeamFaktor/Services setzt seine gute Entwicklung, die insbesondere auf dem Ausbau des Kundenstammes beruht, weiter fort und erzielt mit einem Geschäftsvolumen von 254,8 Mio. EUR im ersten Halbjahr 2018 eine Steigerung von 30,6% gegenüber dem Vorjahr. Das Zwischenergebnis per 30.06.2018 wird voraussichtlich am 15.08.2018 veröffentlicht. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf der NORDWEST-Homepage www.nordwest.com im Bereich Investor Relations. NORDWEST Handel AG Der Vorstand Über die NORDWEST Handel AG: Die NORDWEST Handel AG mit Sitz in Dortmund gehört seit 1919 zu den leistungsstärksten Verbundunternehmen des Produktionsverbindungshandels (PVH). Die Kernaufgaben des Verbandes zur Unterstützung der über 1.000 Fachhandelspartner aus den Bereichen Stahl, Bau-Handwerk-Industrie und Sanitär- und Heizungstechnik (Haustechnik) liegen in der Bündelung der Einkaufsvolumina, der Zentralregulierung, einem starken Zentrallager sowie in umfangreichen Dienstleistungen. NORDWEST ist auch in Europa, insbesondere in den Schwerpunktländern Österreich, Schweiz, Frankreich, Polen sowie Benelux aktiv. 13.07.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: NORDWEST Handel AG Robert-Schuman-Straße 17 44263 Dortmund Deutschland Telefon: +49 231 2222-3001 Fax: +49 231 2222-3099 E-Mail: info@nordwest.com Internet: www.nordwest.com ISIN: DE0006775505 WKN: 677550 Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Hamburg, München, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service 704263 13.07.2018

