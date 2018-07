Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Adidas auf "Outperform" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Der Sportartikelhersteller erhöhe in bestimmten sozialen Medien und auf einigen Online-Plattformen seine Präsenz derzeit deutlich, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies spreche für die Aktien./la/ag Datum der Analyse: 13.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0035 2018-07-13/10:07

ISIN: DE000A1EWWW0