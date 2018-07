Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für BMW von 129 auf 126 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Eine Roadshow in der Schweiz habe die positive Einschätzung des Autobauers bestätigt, schrieb Analyst Daniel Schwarz in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er passte seine Ergebnisschätzung vor den Ergebnissen des zweiten Quartals allerdings etwas nach unten an./ag/zb Datum der Analyse: 13.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0036 2018-07-13/10:08

ISIN: DE0005190003