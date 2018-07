Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. (ISIN NL0012044747/ WKN A2AR94) (die "Gesellschaft" oder "SHOP APOTHEKE EUROPE") hat gestern einen Vertrag über den Erwerb sämtlicher Anteile an der nu3 GmbH, Berlin, unterzeichnet, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...