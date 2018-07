Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Munich Re mit "Hold" und einem Kursziel von 183 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Jüngste Fortschritte seien unbestritten, schrieb Analyst Panos Koffas in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der weitere Kursspielraum sei aber begrenzt./ag/zb Datum der Analyse: 13.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0037 2018-07-13/10:10

ISIN: DE0008430026