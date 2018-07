Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Hannover Rück mit "Hold" und einem Kursziel von 114 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Die starke Eigenkapitalrendite des Konzerns sei bekannt und bereits entsprechend gewürdigt, schrieb Analyst Panos Koffas in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die überdurchschnittliche Kursentwicklung und das besonders starke Wachstum des Buchwertes habe inzwischen zu überzogenen Erwartungen geführt./ag/zb Datum der Analyse: 13.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0038 2018-07-13/10:12

ISIN: DE0008402215