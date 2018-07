MainFirst Analysten starten Coverage der Mynaric-Aktie mit 'outperform' Rating und EUR 100 Preisziel DGAP-News: Mynaric AG / Schlagwort(e): Studie MainFirst Analysten starten Coverage der Mynaric-Aktie mit 'outperform' Rating und EUR 100 Preisziel 13.07.2018 / 10:16 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. München, 13. Juli 2018 - MainFirst hat heute Coverage der Mynaric (ISIN: DE000A0JCY11 / WKN: A0JCY1) mit einer umfassenden Studie mit dem Titel "Mynaric AG - High growth, non-cyclical" gestartet. Auf Basis dieser ersten Einschätzung empfiehlt MainFirst die Aktie des an der Börse gelisteten Herstellers für Laserkommunikationsprodukte mit einem 'outperform' Rating und einem Preisziel von EUR 100 pro Aktie. Dies entspricht einem Kurspotential von ungefähr +90 Prozent gegenüber dem aktuellen Aktienkurs. MainFirst erwartet eine signifikante Neubewertung der Aktie "sobald die wirtschaftliche Machbarkeit von großflächigen Netzwerken in der Luft und im Weltall gezeigt wurde und Laserkommunikation als Schlüsseltechnologie im Aufbau von luft- und weltallbasierten Netzwerken wahrgenommen wird". Die Studie sieht Mynaric "in einer exzellenten Position den Markt aufzurollen und über die nächsten Jahre die Umsätze erheblich zu steigern", was in einer Umsatzerwartung von ungefähr 400 Millionen Euro im Jahr 2022 mündet. Neben MainFirst wird Mynaric außerdem kontinuierlich von GBC (,kaufen' Rating, EUR 95 Preisziel) und Edison (ohne Rating) gecovert. Beide Studien können von der Mynaric-Webseite heruntergeladen werden ( www.mynaric.com/analyst-coverage), auf der sich interessierte Anleger außerdem für den Newsletter anmelden können ( www.mynaric.com/news/). Zusätzlich informiert Mynaric über Facebook, LinkedIn und Twitter laufend über Produkte, Marktentwicklungen und allgemeine Neuigkeiten. Die Mynaric-Aktie ist im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und wurde im Februar 2018 in den Auswahlindex Scale 30 aufgenommen. Über Mynaric Mynaric ist ein Hersteller von Laserkommunikationstechnologien zum Aufbau von dynamischen Kommunikationsnetzwerken in der Luft und im Weltall. Zu den Produkten für die kabellose Datenübertragung gehören Bodenstationen und Laserterminals, die es ermöglichen, sehr umfangreiche Datenmengen mit hoher Geschwindigkeit über lange Strecken kabellos zu übermitteln. Weltweit nimmt der Bedarf an schneller und allgegenwärtiger Datenverfügbarkeit dynamisch zu. Gegenwärtig basieren Datennetze weitgehend auf Infrastruktur auf dem Boden, die aus rechtlichen, wirtschaftlichen oder logistischen Gründen nicht beliebig erweitert werden kann. Die Zukunft erfordert eine Erweiterung der bestehenden Netzwerkinfrastruktur in Luft und Raumfahrt. Mit seinen kabellosen Laserkommunikationsprodukten ist Mynaric als Pionier in diesem Wachstumsmarkt positioniert. Für weitere Informationen siehe: www.mynaric.com Über MainFirst MainFirst, 2001 gegründet, ist ein unabhängiger europäischer Finanzdienstleister, spezialisiert auf Equity Brokerage und Research, Equity Capital Markets und Asset Management. Die Gruppe beschäftigt etwa 200 Mitarbeiter an den Standorten Frankfurt, London, Luxemburg, Mailand, München, New York, Paris und Zürich. MainFirst Equities ist eines der führenden unabhängigen, europäischen institutionellen Aktienresearch- und -handelshäuser. Im Research verfolgen 35 Analysten circa 300 deutsche, schweizerische, französische und italienische Mid- und Large-Cap-Unternehmen. Der Fokus liegt auf "High Alpha"-generierenden Ideen, welche nicht zwangsläufig konsensuell sind. Die multi-lokale Aufstellung des Teams erreicht besondere Nähe sowohl zu europäischen Unternehmen als auch Investoren. MainFirst Asset Management verfolgt einen Multi Boutique-Ansatz und konzentriert sich dabei auf Investmentstrategien in den Asset-Klassen Aktien, Fixed Income und Multi Asset/Absolute Return. Erfahrene Portfoliomanagement-Teams entwickeln Strategien mit hohem Active Share und individuellen Investmentprozessen. Dies ist kombiniert mit den klar definierten Abläufen einer breit aufgestellten, internationalen Plattform. Das Unternehmen verwaltet sowohl Publikumsfonds als auch individuelle Spezialmandate. Nähere Informationen (inklusive rechtlicher Hinweise) finden Sie unter www.mainfirst.com Wichtige Informationen Zukunftsgerichtete Aussagen lassen sich anhand von Begriffen wie beispielsweise "erwarten", "glauben", "vorhersehen", "schätzen", "beabsichtigen", "werden", "könnten", "können" oder "können unter Umständen" bzw. der verneinenden Verwendung dieser Begriffe oder ähnlicher Ausdrücke erkennen. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass es sich bei diesen Aussagen lediglich um Vorhersagen handelt und dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich davon unterscheiden können. Wir beabsichtigen nicht, diese Aussagen zu aktualisieren, um Ereignissen oder Umständen, die nach dem Datum dieses Prospekts eintreten, oder dem Eintritt unvorhergesehener Ereignisse Rechnung zu tragen. Zahlreiche Faktoren, unter anderem die allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen, unser Wettbewerbsumfeld, die unserer Branche eigenen Risiken sowie viele sonstige Risiken insbesondere im Zusammenhang mit der Gesellschaft und ihrem Geschäftsbetrieb, können dazu führen, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in unseren Prognosen oder zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen unterscheiden. Kontakt Mynaric AG Friedrichshafener Str. 3 82205 Gilching comms@mynaric.com +49 40 609 186-65 (Deutsche Medien) +49 8105 7999-117 (Englische Medien) 13.07.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Mynaric AG Friedrichshafener Str. 3 82205 Gilching Deutschland E-Mail: mynaric@kirchhoff.de Internet: www.mynaric.com ISIN: DE000A0JCY11 WKN: A0JCY1 Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 704353 13.07.2018

