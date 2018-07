Die Commerzbank hat die Einstufung für Covestro auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Die Vorwürfe gegen die Branche in den USA, sich bei Preisen für Polyurethan-Rohstoffe abgesprochen zu haben, dürften sich letztlich als unbegründet erwiesen, schrieb Analyst Michael Schäfer in einer am Freitag vorliegenden Studie. Darauf deute die Entwicklung von Angebot und Nachfrage seit 2014 hin./ag/zb Datum der Analyse: 13.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0040 2018-07-13/10:21

ISIN: DE0006062144