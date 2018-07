Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat L'Oreal nach der zuletzt starken Kursentwicklung von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Das Kursziel bleibe bei 210 Euro, schrieb Analystin Aurélie Husson-Dumoutier in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Aktie des Konsumgüterkonzerns habe nach der jüngsten Rally das vor rund fünf Monaten gesetzte Kursziel erreicht. Derzeit seien keine weiteren Kurstreiber in Sicht, die eine Kaufempfehlung rechtfertigen würden./zb/la Datum der Analyse: 13.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0041 2018-07-13/10:32

ISIN: FR0000120321