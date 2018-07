Corvus Gold hat einmal mehr gute Bohrergebnisse für sein Mother Lode-Projekt vorgelegt, die eine Expansion der Ressource immer wahrscheinlicher machen. Zudem meldet das Unternehmen den Zukauf von Land von Großaktionär AngloGold Ashanti und schürt damit Spekulationen um eine Übernahme.

Aktie mehr als robust in schwachem Umfeld

Die Aktie von Corvus Gold Inc. (2,62 CAD | 1,66 Euro; CA2210131058) scheint die überraschende Kapitalerhöhung von Anfang Juni problemlos weggesteckt zu haben (mehr hier). Inzwischen notiert der Titel trotz der Ausgabe von Aktien und trotz der mehr als schwachen Goldpreisentwicklung wieder über dem Platzierungspreis. Das ist bemerkenswert. Offenbar rechnen viele Investoren mit einer Übernahme des Unternehmens, sobald die neue Ressourcenschätzung im Herbst vorgelegt wird. Das mit dem neuen Report die Ressource deutlich erhöht werden kann - aktuell verfügt man für das Doppelprojekt Mother Lode und North Bullfrog über eine Ressource in Höhe von 1,76 Mio. Unzen Gold im Status "measured & indicated" sowie über 0,43 Mio. Unzen Gold in der Kategorie "inferred" - scheint am Markt keine Frage mehr zu sein. Denn die Bohrergebnisse für Mother Lode fallen durchweg positiv aus. Wie sagte Vorstandschef Jeff Pontius ...

