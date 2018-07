Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Sartorius von 120 auf 125 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Gunnar Romer erwartet vom Pharma- und Laborzulieferer gute Ergebnisse für das zweite Quartal. Auch eine Präzisierung der Jahresziele an den oberen Rand der Prognosespanne sei möglich, schrieb er in einer am Freitag vorliegenden Studie. Aus Bewertungsgründen bleibt Romer aber bei seiner neutralen Einschätzung./ag/zb Datum der Analyse: 12.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0042 2018-07-13/10:49

ISIN: DE0007165631