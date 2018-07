FRANKFURT (Dow Jones)--Volkswagen Nutzfahrzeuge hat dank einer regen Nachfrage aus Europa seine Auslieferungen in den ersten sechs Monaten 2018 um 3,6 Prozent gesteigert. Von Januar bis Juni seien weltweit 258.850 Fahrzeuge an Kunden übergeben worden, teilte die Marke Volkswagen Nutzfahrzeuge mit.

In Deutschland legten die Auslieferungen um 8 Prozent, in Spanien um 11,6 Prozent und in Großbritannien um 3,4 Prozent zu. Weniger Nutzfahrzeuge wurden unterdessen bis Ende Juni in Nahost (-20,5 Prozent auf 10.800 Fahrzeuge) sowie Mexiko (-34,4 Prozent auf 3.600 Fahrzeuge) abgesetzt. Als Grund nannte Volkswagen Nutzfahrzeuge die "jeweils schwierigen politischen Rahmenbedingungen" auf den Absatzmärkten.

July 13, 2018

