Die Deutsche Bank hat die Einstufung für BMW auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Es wäre sehr positiv, wenn die Münchner als erster ausländischer Hersteller die Mehrheit an ihrem chinesischen Gemeinschaftsunternehmen übernehmen würden - auch wenn der Preis dafür wohl hoch ausfallen werde, schrieb Analyst Tim Rokossa in einer am Freitag vorliegenden Studie./ag/la Datum der Analyse: 12.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0005190003