Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für Covestro auf "Buy" mit einem Kursziel von 107 Euro belassen. Der Markt für Produkte wie TDI und MDI normalisiere sich 2018, Preise und Margen gingen zurück, schrieb Analyst Martin Evans in einer am Freitag vorliegenden Studie. Diese Entwicklung dürfte sich bis ins kommende Jahr hinein fortsetzen. In Den Aktien sei dies aber eingepreist./ag/zb Datum der Analyse: 13.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0060 2018-07-13/11:53

ISIN: DE0006062144