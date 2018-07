Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von "boerse-daily.de": Bei der abgesagten Milliardenübernahme des US-Generikaherstellers Akorn befürchten Investoren am Freitag für Fresenius (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) hohe Kosten und schickten das Papier deutlich gen Süden, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...