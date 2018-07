Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Eon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Elektromobilität und Wärmepumpen dürften ab 2030 eine bedeutende Rolle für den Strombedarf spielen, schrieb Analystin Deepa Venkateswaran in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Düsseldorfer gehörten mit Eon Plus zu den Profiteuren./ag/la

Datum der Analyse: 13.07.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000ENAG999

AXC0133 2018-07-13/12:18