Mit einer leicht positiven Tendenz dürfte die Wall Street in den letzten Handelstag der Woche starten. Weiterhin sollte die Hoffnung auf eine Verhandlungslösung des Handelsstreits zwischen den USA und China das Sentiment stützen. Daneben rückt aber die Berichtssaison verstärkt in den Fokus. Mit JP Morgan, Wells Fargo und der Citigroup legen gleich drei Großbanken vor der Startglocke Quartalszahlen vor. Am Montag folgen dann die Bank of America, am Dienstag Goldman Sachs und am Mittwoch Morgan Stanley.

Analysten erwarten eine ähnliche Entwicklung wie im ersten Quartal, als die Branche mit Rekordgewinne glänzen konnte. Angesichts der Volatilität an den Aktienmärkten dürften die Handelserträge robust und die Kapitalmarktaktivitäten solide gewesen sein. Der IPO-Markt hat das geschäftigste Quartal seit drei Jahren hinter sich und weitere Börsengänge sind in Vorbereitung.

Der Future auf den S&P-500 deutet auf eine gut behauptete Eröffnung am Kassamarkt hin. Daneben könnten die anstehenden US-Konjunkturdaten für Bewegung sorgen. Vorbörslich werden die Import- und Exportpreise für Juni veröffentlicht, eine halbe Stunde nach Handelsbeginn folgt der Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan für Juli.

Bei den Einzelwerten geht es für die Aktie von AT&T vorbörslich um 1,6 Prozent nach unten. Das US-Justizministerium hat am Vortag Berufung gegen die Übernahme von Time Warner durch AT&T eingelegt. Die Regierung hatte sich das Recht vorbehalten, die Gerichtsentscheidung vom Juni anzufechten und somit das zusammengeschlossene Unternehmen wieder aufzuspalten. Das Justizministerium hatte zuvor erfolglos gegen die Übernahme vor dem Kartellgericht geklagt.

Für die Papiere von Johnson & Johnson geht es 2,3 Prozent abwärts, nachdem ein Gericht das Unternehmen im Prozess um ein mutmaßlich krebserregendes Babypuder zu einer Strafzahlung von 4,69 Milliarden Dollar verurteilt hat.

Northrop Grumman fielen im nachbörslichen Handel um 0,4 Prozent. CEO Wes Bush wird seinen Posten zum Jahresende aufgeben. Nachfolgerin wird Kathy Warden, derzeit COO und President des Rüstungskonzerns. Der Wechsel an der Unternehmensspitze sei das Ergebnis eines sorgfältigen Planungsprozesses, sagte ein Unternehmenssprecher auf die Frage, ob der Abgang des CEO im Zusammenhang mit dem Skandal um einen Mitarbeiter stehe. Dieser hatte eine Sicherheitsfreigabe erhalten, obwohl er einer gewaltbereiten rassistischen Gruppierung angehörte. Nachdem die Stiftung Propublica dies enthüllt hatte, wurde der Mitarbeiter entlassen.

July 13, 2018

