marktEINBLICKE um 12: DAX behauptet - Lufthansa und Deutsche Post im Aufwind

Der DAX zeigt sich zu Beginn der US-Berichtssaison erneut behauptet. Richtige Impulse fehlen noch. Dafür gibt es aber auch keine Störfeuer in Sachen Handelsstreit.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +0,2% 12.518

MDAX +0,4% 26.425

TecDAX -0,2% 2.822

SDAX -0,1% 12.152

Euro Stoxx 50 +0,0% 3.446

Die Topwerte im DAX sind heute die Aktien von Lufthansa (WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125) und Deutsche Post (WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004). Konkrete Nachrichten gibt es keine. Am Indexende finden sich die Papiere von Fresenius (WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604) wieder. Offenbar hatte die US-Gesundheitsbehörde FDA vor einigen Jahren Testverfahren infrage gestellt, was die Klage gegen Akorn wegen der gescheiterten Übernahme schwierig macht. Der Restaurant-Betreiber Vapiano (WKN: A0WMNK / ISIN: DE000A0WMNK9) will durch weitere Expansion das schwache erste Börsenjahr vergessen machen. Der chinesische Elektroauto- und Batterieproduzent BYD (WKN: A0M4W9 / ISIN: CNE100000296) kann sich immer weniger auf staatliche Subventionen verlassen. Dies kann aber auch von Vorteil sein, wenn auf diese Weise Innovationen angeregt werden.

