Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Klöckner & Co von 13 auf 10 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Der Stahlhändler habe im zweiten Quartal positiv abgeschnitten, schrieb Analyst Michael Shillaker in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für das dritte Quartal rechnet er aber mit einer Abschwächung. Im Bewertungsmodell nimmt er nun einen Abschlag für eine Gewinnentwicklung auf ihrem Höhepunkt vor./ag/la Datum der Analyse: 13.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0063 2018-07-13/12:35

ISIN: DE000KC01000