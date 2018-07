Die Aktie der Wolford AG wechselt voraussichtlich im Herbst 2018 aus dem ATX Prime Index in den Standard Market. An der Börse in Wien will der Strumpfhersteller aber notiert bleiben, hat mir Finanzchefin Brigitte (Kurz) bei der Bilanzpressekonferenz (die Aktie liegt im Plus) versichert. Wie du sicherlich weißt, hat die Wolford AG nach der durchgeführten Kapitalerhöhung mit der Fosun Industrial Holdings ...

Den vollständigen Artikel lesen ...