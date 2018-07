Die größte US-Bank JPMorgan Chase profitiert weiter von guten Geschäften an den Finanzmärkten und ihrer breiten Aufstellung. Im zweiten Quartal legte der Gewinn zwar nicht mehr so stark zu wie zum Jahresbeginn - mit einem Anstieg um 18 Prozent auf 8,3 Milliarden Dollar (7,1 Mrd Euro) fiel er aber höher aus, als Experten erwartet hatten. Auch bei den Erträgen überraschte die Großbank positiv. Diese legten um sechs Prozent auf 28,4 Milliarden Dollar zu, wie die Bank am Freitag in New York mitteilte.

In den ersten sechs Monaten verdiente JPMorgan bereits 17 Milliarden Dollar und ist damit auf bestem Weg zu einem Rekordergebnis im laufenden Jahr. Von Bloomberg befragte Experten rechnen im Schnitt derzeit mit einem Anstieg um rund ein Viertel auf mehr als 30 Milliarden Dollar. Das sind aktuell umgerechnet etwas mehr als 25 Milliarden Euro. Damit würde die US-Bank in einem Jahr mehr verdienen, als die Deutsche Bank derzeit an der Börse wert ist./zb/fba

