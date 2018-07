May wird sich nach diesem Staatsbesuch wohl fragen, was ist schlimmer Donald Trump oder der Brexit? Oder kann es noch schlimmer kommen? Derzeit versucht man bemüht die Wogen zu glätten. Im vergangenen Jahr war Theresa May die erste ausländische Staatschefin, die nach dem Amtsantritt von Donald Trump den neuen US-Präsident besuchte. May rollte seinerzeit den roten Teppich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...