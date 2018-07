Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) handelt seit drei Wochen in einer sehr engen Spanne, wobei die Risiken einer Kursabschwächung zunehmen, so die Analysten der Helaba.Im Tageschart würden der MACD und die Stochastik Verkaufssignale aufweisen, das Kursmomentum lasse nach und der ADX sei ebenfalls rückläufig. Die erste Unterstützung zeige sich an der 21-Tagelinie bei 162,27. Entscheidend sei aber der Bereich 161,75/85. Sollte dieser nach unten verlassen werden, würde sich das Bild deutlich trüben und Potenzial bis 161,26 eröffnen. Erste Widerstände seien bei 162,93 und 163,03 zu finden. (13.07.2018/alc/a/a) ...

