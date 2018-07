Die Heizölpreise zeigen sich am Freitag kaum verändert und verbleiben damit auf dem ermäßigten Niveau, das sich am Donnerstag eingestellt hat. Seit Dienstag sind die Heizölpreise rund zwei Cent bzw. Rappen je Liter gefallen und die Nachfrage nach Heizöl zieht preisbedingt deutlich an. Der Ölmarkt fokussiert, getreu der alten Börsenweisheit - der aktuelle Kurs spiegelt die erwarteten Marktverhältnisse ...

