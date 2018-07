Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Wirecard von 97 auf 141 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Equal-weight" belassen. Dies schrieb Analyst Adam Wood in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie vor der Berichtssaison der Technologieunternehmen. Bei den Zahlungsabwicklern stehe dank reger Übernahmeaktivitäten strukturelles Wachstum im Fokus, Quartalsergebnisse spielten dagegen eine geringere Rolle. Wood passte seine Schätzungen für die Deutschen an die erhöhten Ziele und jüngste Währungsentwicklungen an./ag/la

Datum der Analyse: 12.07.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0007472060

AXC0160 2018-07-13/13:23