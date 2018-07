Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Metro AG von 11,80 auf 10,80 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Cash-&-Carry-Sparte dürfte im dritten Geschäftsquartal von mehreren Seiten Gegenwind verspürt haben, schrieb Analyst Nicolas Champ in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er verwies dabei auf Kalendereffekte wegen den Osterfeiertagen, Währungseffekte, ein schwaches Konsumumfeld und harten Wettbewerb in vielen Ländern. Der Umsatz auf vergleichbarer Basis und die Profitabilität dürften daher mit Ausnahme von Asien in allen Regionen zurückgehen./tih/ag Datum der Analyse: 13.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

