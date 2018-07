Unterföhring (ots) -



- Dank der EU-Portabilitätsverordnung sind alle Inhalte von Sky Go und Sky Ticket in der gesamten EU abspielbar - Zu den exklusiven Blockbuster-Neustarts der Sommerferien zählen "Thor: Tag der Entscheidung", "Blade Runner 2049", "Planet der Affen: Survival" und "Jumanji: Willkommen im Dschungel" - Spannende Serienneustarts mit "Sharp Objects" und "Die Pest" - Die Sky Kids App jetzt auch auf Smartphones erhältlich



Sky Kunden müssen in den Sommerferien nicht auf bestes Entertainment verzichten, wenn sie sich an Stränden oder Hotelzimmern im EU-Ausland aufhalten: Dank der seit April greifenden Portabilitätsverordnung können Sky Inhalte in der gesamten Europäischen Union über Sky Go, die Sky Kids App und den Streamingdienst Sky Ticket gesehen werden. Wichtig: Um eine einwandfreie Nutzung im Ausland zu gewährleisten, ist zuvor die Installation und Aktivierung der jeweiligen App in Deutschland notwendig. Um Sky Ticket EU-weit nutzen zu können, muss vor Reiseantritt in Deutschland gebucht werden.



Die Blockbuster-Neustarts von Sky Cinema sind während der deutschen Sommerferien mit Sky Go und Sky Ticket immer und überall verfügbar. Zu den spannendsten Highlights zählen "Thor: Tag der Entscheidung", "Blade Runner 2049", "Planet der Affen: Survival" und "Jumanji: Willkommen im Dschungel", ebenso die Serienneustarts "Sharp Objects", die Bestsellerverfilmung nach Gillian Flynn ("Gone Girl") sowie die aufwendige spanische Historienserie "Die Pest", die in Spanien sogar "Game of Thrones" vom Quotenthron stieß.



Ausstrahlungstermine:



"Thor: Tag der Entscheidung" ab 15.07. auf Sky Go und Sky Ticket



"The Lego Ninjago Movie" ab 15.07. auf Sky Go und Sky Ticket



"Die Pest" (Staffel eins) ab 19.07. auf Sky Go und Sky Ticket



"Blade Runner 2049" ab 22.07. auf Sky Go und Sky Ticket



"Hanni & Nanni - Mehr als beste Freunde" ab 05.08. auf Sky Go und Sky Ticket



"Planet der Affen: Survival" ab 05.08. auf Sky Go und Sky Ticket



"Sharp Objects" (Staffel eins) ab 16.08. auf Sky Go und Sky Ticket (in der Originalversion schon jetzt verfügbar)



"Jumanji: Willkommen im Dschungel" ab 19.08. auf Sky Go und Sky Ticket



Auch für Kinder hat Sky das passende Ferienprogramm. Die Sky Kids App offeriert eine Auswahl an Kinderprogrammen, verfügt über eine speziell für die jüngsten Zuschauer maßgeschneiderte Benutzeroberfläche. Kinder können hier ihre Lieblingsserien auf spielerische Art entdecken und über ihren eigenen "Buddy" ansteuern. Die Sky Kids App ist nicht nur komplett werbefrei, sondern erlaubt Eltern auch altersgerechte Profile und Zeitlimits zu setzen. Über die Download-Funktion auf dem Tablet und Verfügbarkeit aller Inhalte innerhalb der EU garantiert die Sky Kids App auch auf Reisen Unterhaltungsspaß für unsere jüngsten Zuschauer. Auf Tablets ist die beliebte App schon lange ein großer Erfolg. Ab sofort ist das exklusive Sky Kids Angebot nun auch auf Smartphones mit Android- oder iOS-Betriebssystem verfügbar. Sky Kids ist kostenlos für alle Sky Kunden, die das Entertainment Paket gebucht haben. Das Kinderprogramm von Sky Go und der Sky Kids App vereint das Programm von Cartoon Network, Disney Junior, Disney XD, Junior und Sky Cinema Family, bietet eine Auswahl für alle Altersstufen - von den beliebtesten Serien für die Kleinsten wie "Paddington Bär" und "Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood", bis hin zu "Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen" und "Justice League Action" für die Größeren. Über das Special "Dein Ferienspaß" auf Sky Go sind Kinohits für die Kleinen wie "Findet Nemo", "Ratatouille", "Monster AG" oder "Robin Hood" jederzeit abrufbar.



