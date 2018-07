Der Wochenschluss steht an der Wall Street im Zeichen der beginnenden US-Berichtssaison. Händler erwarten den US-Leitindex am Freitag bei 24.940 Punkten. Das wäre ein Plus von 15 Zählern. Die Widerstandsmarke von 25.000 Punkten bleibt damit im Fokus der Anleger. Ein Ausbruch nach oben wäre als großes Kaufsignal zu bewerten. Wie die Chancen dafür...

Den vollständigen Artikel lesen ...