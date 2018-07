Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Wirecard von 97 auf 141 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Equal-weight" belassen. Dies schrieb Analyst Adam Wood in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie vor der Berichtssaison der Technologieunternehmen. Bei den Zahlungsabwicklern stehe dank reger Übernahmeaktivitäten strukturelles Wachstum im Fokus, Quartalsergebnisse spielten dagegen eine geringere Rolle. Wood passte seine Schätzungen für die Deutschen an die erhöhten Ziele und jüngste Währungsentwicklungen an./ag/la Datum der Analyse: 12.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0072 2018-07-13/14:04

ISIN: DE0007472060