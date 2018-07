Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für SAP auf "Equal-weight" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Dies schrieb Analyst Adam Wood in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie vor der Berichtssaison der Technologieunternehmen. Bei den Walldorfern gebe es für die Ergebnisse des zweiten Quartals gemischte Signale. Die Margenerwartungen am Markt hält Wood für überzogen./ag/la Datum der Analyse: 12.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0073 2018-07-13/14:06

ISIN: DE0007164600