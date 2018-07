Mainz (ots) -



2,88 Millionen Zuschauer verfolgten bei "maybrit illner" im ZDF die Diskussion um die Frage "Schutzmacht ade - muss Europa aufrüsten?", was einen Markanteil von 14,7, Prozent erbrachte. Mit der Ausgabe am Donnerstag, 12. Juli 2018, verabschiedete sich der ZDF-Polittalk als Marktführer in eine fünfwöchige Sommerpause.



"maybrit illner" ist im ersten Halbjahr 2018 die Polit-Talkshow mit dem besten Marktanteil. Im Schnitt erreichte die Sendung in den Monaten Januar bis Juli 2018 einen Marktanteil von 12,8 Prozent und wurde damit durchschnittlich von 2,60 Millionen Zuschauern gesehen.



Zu den erfolgreichsten Sendungen des ersten Halbjahres 2018 zählen die Ausgabe vom 18. Januar 2018 mit dem Titel "Machtkampf um die GroKo - Schulz und Merkel zittern?" mit 3,23 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 16,3 Prozent sowie "Merkel kämpft um ihre Macht - letzte Hoffnung Europa?" vom 21. Juni 2018 mit 3,18 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 16,4 Prozent.



Auch "maybrit illner spezial - Ist die Pflege noch zu retten?" vom 24. Mai 2018 war mit einem Marktanteil von 13,6 Prozent und 2,65 Millionen Zuschauern überdurchschnittlich gut eingeschaltet.



Am Donnerstag, 23. August 2018, 22.15 Uhr, geht der ZDF-Polittalk wieder auf Sendung. In den kommenden Wochen ist auf dem "maybrit illner"-Sendeplatz, donnertags, 22.15 Uhr, zunächst die dreiteilige Sommer-Doku-Reihe "Inselträume" zu sehen: am 19. Juli 2018, "Die Kykladen - Die Schönen des Südens", am 26. Juli 2018 "Island - Hotspot des Nordens" und am 2. August 2018 "Die Ostfriesischen Inseln - Welten im Watt". Nach der "Inselträume"-Reihe ist am 9. August 2018, 22.30 Uhr, das Drama "Tod auf Raten" und am 16. August 2018, 22.15 Uhr, die Dokumentation "Türsteher Europas - Wie Afrika Flüchtlinge stoppen soll" im ZDF zu sehen.



