Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für HeidelbergCement auf "Overweight" mit einem Kursziel von 98 Euro belassen. Nach einem vom außergewöhnlich harten Winter geprägten ersten Quartal rechne er in der Baustoffbranche im zweiten Quartal mit einer besseren Entwicklung in Europa und den USA, schrieb Analyst Nabil Ahmed in einer am Freitag vorliegenden Studie. Im Mittelpunkt der Branche bleibe aber nach wie vor die Kosteninflation, die im ersten Halbjahr zu einem bescheidenen Gewinnwachstum führen dürfte. HeidelbergCement bleibe aber eine von drei empfehlenswerten Aktien./tih/la Datum der Analyse: 12.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0074 2018-07-13/14:17

ISIN: DE0006047004