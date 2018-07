Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Axel Springer-Aktie: Kaufsignal in Kürze?! Aktienanalyse Papiere des Medienkonzerns Axel Springer (ISIN: DE0005501357, WKN: 550135, Ticker-Symbol: SPR, Nasdaq-Symbol: AXELF) versuchen sich aktuell an einem Ausbruch über einen kurzfristigen Abwärtstrend und scheinen damit auf Wochenbasis erfolgreich zu werden, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...