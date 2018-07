Frankfurt (www.fondscheck.de) - Im Juni prägte erneut das politische Geschehen die Kursentwicklungen an den europäischen Rentenmärkten außerhalb des gemeinsamen Währungsraumes, so die Experten von Union Investment im Kommentar zum UniEuroAspirant A (ISIN LU0097169550/ WKN 989805).Für Verstimmungen hätten abermals Äußerungen von US-Präsident Donald Trump gesorgt, der neue Handelsbeschränkungen gegen China und die Europäische Union ins Spiel gebracht habe. China habe entsprechende Gegenmaßnahmen angekündigt. Die Gefahr, dass sich diese Spirale weiter drehe, werde zunehmend zu einer Belastung für den Welthandel und habe auf die Stimmung gedrückt. Der Großteil der Anleger habe daher risikoreiche Papiere gemieden. Staatsanleihen aus Tschechien, Ungarn, Russland und der Türkei hätten daher Kursverluste hinnehmen müssen. In Märkten wie Polen, Norwegen, Schweden, dem Vereinten Königreich oder der Schweiz seien hingegen nur geringe Abschläge oder sogar leichte Kursgewinne aufgelaufen. ...

