Wien (www.fondscheck.de) - Die Fondsplattform UBS Fondscenter hat ihr europäisches Vertriebsteam mit Marco Bernhard weiter ausgebaut, so die Experten von "FONDS professionell".Er solle sich vor allem um die Neugewinnung und die Betreuung von Bestandskunden bei Banken und anderen Intermediären in Deutschland, Österreich, Luxemburg und Skandinavien kümmern. Die entsprechende Meldung eines Branchendienstes habe das UBS Fondscenter FONDS professionell ONLINE auf Anfrage bestätigt. Bernhard sei in den vergangenen zehn Jahren bei der Deutschen Börse tätig gewesen. Seine berufliche Laufbahn habe er 1998 bei der Deutschen Bank begonnen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...