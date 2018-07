Hier geht's zum Video

Das TSI-Wochenupdate berichtet wöchentlich über Börsenausblick, TSI-Strategie und Wissenswertes rund um die systematische Geldanlage. Heute wird auf den Nasdaq100-Index geschaut, der auf ein neues Allzeithoch gesprungen ist. Das TSI-System deutet weiterhin wackelige Börsen an, zu Transaktionen kommt es nicht. In der Wissensecke wird ausgewertet, ob sich der DAX auffällig gut oder schlecht am Freitag, den 13. sowie an Neu-Mond entwickelt (beides am Tag der Aufzeichnung der Fall). Dr. Dennis Riedl, technischer Analyst und leitender Redakteur der erfolgreichen Börsendienste "TSI USA" und "Die Turnaround-Formel", blickt voraus auf die kommende Handelswoche. Er erläutert zunächst, ob aus TSI-Sicht aktuell eine gute Zeit ist, in Aktien zu investieren. Der zweite Teil der Sendung besteht stets aus einem kompakten Wissensblock, der sich um die TSI-Systeme und andere statistische Phänomene an den Börsen dreht.