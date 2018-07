Ein Gericht hatte die Abschiebung von Sami A. nach Tunesien untersagt, weil ihm dort Folter droht. Nun wurde der Leibgardist Bin Ladens doch zurückgeführt.

Der mutmaßliche Ex-Leibwächter von Al-Kaida-Anführer Osama bin Laden ist aus Deutschland abgeschoben und den Behörden in Tunesien übergeben worden. Das bestätigte eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums am Freitag in Berlin.

Das Ministerium habe die Behörden in Nordrhein-Westfalen bei dieser Abschiebung "unterstützt", fügte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...