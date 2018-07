Mainz (ots) - Woche 29/18



Sa., 14.7.



Bitte Programmänderung beachten:



13.00 Kreuzfahrt ins Glück (VPS 13.45)



14.30 heute Xpress (VPS 13.43)



14.35 ZDF SPORTextra (HD/UT) Tennis: Wimbledon Angelique Kerber - Serena Williams Finale Frauen Übertragung aus London Reporter: Aris Donzelli Moderation: Norbert Lehmann



16.50 heute Xpress (VPS 15.58)



16.55 Bares für Rares - Lieblingsstücke (VPS 16.00)



18.10 SOKO Wien



(Weiterer Ablauf ab 19.00 Uhr wie vorgesehen. "Der Landarzt: Eine Schwere Geburt" sowie " Stadt, Land, Lecker" entfallen.)



So., 15.7.



14.05 ZDF SPORTextra



Bitte Änderung beachten: Formel E E-Prix New York Zusammenfassung aus New York/USA Reporter: Volker Grube



Bitte streichen: Aris Donzelli



Woche 30/18



Di., 24.7.



0.50 heute+ Bitte Änderung beachten: Moderation: Christopher Wehrmann



Bitte streichen: Daniel Bröckerhoff



Mi., 25.7.



0.00 heute+ Bitte Änderung beachten: Moderation: Christopher Wehrmann



Bitte streichen: Daniel Bröckerhoff



