MPH Health Care AG: Deutliche Dividendenerhöhung von 0,12 Euro auf 0,20 Euro je Aktie beschlossen DGAP-News: MPH Health Care AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Nachhaltigkeit MPH Health Care AG: Deutliche Dividendenerhöhung von 0,12 Euro auf 0,20 Euro je Aktie beschlossen 13.07.2018 / 16:03 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. MPH Health Care AG: Deutliche Dividendenerhöhung von 0,12 Euro auf 0,20 Euro je Aktie beschlossen - Dividendenrendite bei 4 % - Hauptversammlung stimmt allen Tagesordnungspunkten zu Berlin, 13. Juli 2018: Die Aktionäre der MPH Health Care AG (ISIN: DE000A0L1H32) haben auf der ordentlichen Hauptversammlung der vorgeschlagenen Dividendenerhöhung für das Geschäftsjahr 2017 von 0,12 Euro auf 0,20 Euro je Aktie zugestimmt. Damit liegt die Dividendenrendite der Beteiligungsgesellschaft aktuell bei rund 4 % (Xetra Schlusskurs am 12. Juli: 5,04 Euro). Auch allen weiteren Tagesordnungspunkten wurde in Berlin mit einer Mehrheit von über 99% zugestimmt. "Mit unserem Fokus auf Beteiligungen im deutschen Gesundheitsmarkt profitieren wir von der nachhaltig positiven Marktentwicklung," so Patrick Brenske, Vorstand der MPH. "Unsere börsennotierten Beteiligungen HAEMATO AG, M1 Kliniken und CR Capital Real Estate entwickeln sich sehr erfreulich. Daher sind wir zuversichtlich, auch in den kommenden Jahren eine attraktive Dividende ausschütten zu können." Neben der attraktiven Dividendenrendite verfügt MPH auch über einen hohen Net Asset Value (NAV). Dieser lag zum Stichtag 31. März 2018 bei 6,25 Euro je Aktie. Die Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung der MPH Health Care stehen unter www.mph-ag.de/investor-relations zur Verfügung. Über die MPH Health Care AG: Die MPH AG ist eine Investmentgesellschaft mit dem strategischen Fokus auf den Kauf, Aufbau und Verkauf von Unternehmen und Unternehmensanteilen, insbesondere in Wachstumssegmenten des Gesundheitsmarktes. Dies schließt sowohl versicherungsfinanzierte als auch privatfinanzierte Segmente ein. Aber auch außerhalb des Gesundheitsmarktes nutzt die MPH Potentiale aus wachstums- und ertragsstarken Branchen. Die MPH Health Care AG ist im Basic Board (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Kennzahlen zur Aktie der MPH Health Care AG: Gezeichnetes Kapital: EUR 42.813.842 Börsennotierte Aktiengattung: Inhaber-Stammaktien ISIN: DE000A0L1H32 WKN: A0L1H3 Börsenkürzel: 93M Kontakt: Patrick Brenske, Vorstand Corporate Communications E-Mail: ir@mph-ag.de 13.07.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: MPH Health Care AG Grünauer Straße 5 12557 Berlin Deutschland Telefon: 030 / 897 30 86 60 Fax: 030 / 897 30 86 69 E-Mail: info@mph-ag.de Internet: www.mph-ag.de ISIN: DE000A0L1H32 WKN: A0L1H3 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 704551 13.07.2018

ISIN DE000A0L1H32

AXC0218 2018-07-13/16:03