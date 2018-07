(Wiederholung)

Von Tripp Mickle

NEW YORK (Dow Jones)--Ungeachtet stürmischer Zeiten zwischen den USA und China legt Apple einen Fonds für Investitionen in dem asiatischen Land auf. Der China Clean Energy Fund werde ein Volumen von 300 Millionen US-Dollar haben, teilte der Technologiekonzern mit. Gemanagt werde er von der Deutsche-Bank-Fondstochter DWS. Sie wird den Angaben zufolge auch selbst in den Fonds investieren.

Das Geld wollen Apple und Partner über einen Zeitraum von vier Jahren stellen, es soll in Projekte für saubere bzw erneuerbare Energie gesteckt werden.

Finanziert werden sollen Vorhaben von 10 Zulieferern, darunter der taiwanischen Unternehmen Pegatron und Wistron, die iPhones produzieren. Apples wichtigster Auftragsfertiger, die Foxconn Technology Group, wird an den Projekten des Fonds nicht beteiligt sein.

China ist Apples wichtigster Auslandsmarkt.

