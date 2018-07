Das Polizeipräsidiums Mittelhessen will mithilfe von neuen E-Rollern, E-Bikes und Segways künftig mehr Präsenz in Gießen zeigen. Die wendigen Fahrzeuge sollen es den Beamten ermöglichen, weite Wege auch in sonst eher fußläufig zugänglichen Bereichen zurückzulegen. Konkret setzt das in Gießen ansässige Präsidium auf die von E-Roller-Spezialist Govecs hergestellten E-Schwalben, auf die E-Bike-Modelle Cube Reaction Hybrid ...

Den vollständigen Artikel lesen ...