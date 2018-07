Köln (ots) -



- Mittwoch/Donnerstag, 26./27. September 2018, Düsseldorf



Von den Deutschen Betriebswirtschafter-Tagen gehen alljährlich wichtige Impulse für den Dialog von betriebswirtschaftlicher Theorie und Praxis aus. Unternehmensführung zwischen Marktdynamik, Innovation und zunehmender Regulierung ist 2018 das Generalthema. Die Themenfelder reichen von Best Practice der Unternehmensführung in sich schnell verändernden Märkten und in Zeiten der Energiewende über Chancen und Risiken der Digitalisierung, Anforderungen an die Compliance, Herausforderungen für Finance, Accounting und Steuern bis hin zu Fragen der Family Business Governance. Der Leitidee der Schmalenbach-Gesellschaft entsprechend werden gleichermaßen hochkarätige Unternehmensvertreter und renommierte Wissenschaftler referieren und miteinander diskutieren. Zudem werden Arbeitskreise der Schmalenbach-Gesellschaft in Öffentlichen Sitzungen ihre Ergebnisse vorstellen.



