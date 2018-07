Baden-Baden (ots) - Freitag, 13. Juli 2018 (Woche 28)/13.07.2018



22.00 Nachtcafé



Die SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Kaum zu glauben - von Ufos, Geistern und Engeln



Rätselhafte Lichter und Objekte kreisen am Himmel, Gegenstände bewegen sich durch Gedankenkraft, Poltern und laute Schritte auf dem Dachboden, obwohl kein Mensch da ist? Sind es Verstorbene, die den Kontakt zu den Menschen suchen? Übersinnliche Phänomene und der Glaube an die Welt der Geister sind so alt wie die Menschheit selbst. Es sind Dinge, die das menschliche Auge nicht erfassen und der Verstand nicht erklären kann. Sehr viele beschäftigen sich mit unheimlichen Vorkommnissen und der möglichen Existenz von Überirdischem. Laut einer Umfrage sind etwa 40 Prozent der Deutschen davon überzeugt, dass es irgendwo da draußen außerirdische intelligente Wesen geben muss. Auch der Esoterikmarkt boomt. Auf der Suche nach Sinn und Seelenheil sind viele überzeugt, dass es noch mehr gibt zwischen Himmel und Erde. Sie glauben an höhere Mächte und Schutzengel, pilgern zu Schamanen und geben viel Geld für magische Engelkarten und Heilsteine aus. Die Sehnsucht nach einem höheren Ordnungsprinzip ist ungebrochen. Genaue Zahlen, wie viel Geld auf dem hart umkämpften Esoterikmarkt verdient wird, gibt es nicht. Schätzungen sprechen von etwa 20 Milliarden Euro Jahresumsatz allein in Deutschland. Und das, obwohl oder vielleicht auch gerade weil man in einer Welt lebt, die von Technik und Wissenschaft geprägt ist. Ist es Seelsorge oder Scharlatanerie, wenn jemand angeblich den Kontakt zu Toten aufnimmt? Gibt es Geister und Dämonen oder entspringt das alles nur unserer Fantasie? Wie umgehen mit suspekten Erlebnissen, für die es keine Erklärung gibt?



Kann man Botschaften von Verstorbenen empfangen? Wenn Heike Fach bei Dämmerung mit ihrem Handy Bilder macht, entdeckt die Rezeptionistin darauf Gesichter von Verstorbenen. Besonders häufig zeigen sich ihr die Geister in ihrer Küche oder hinter Blumentöpfen. Grüße aus dem Jenseits bekam sie auch am Tag der Beerdigung ihrer Mutter, als sie das geschmückte Grab fotografierte und dahinter das Gesicht ihrer Mutter entdeckte. Zuerst glaubte sie an eine Einbildung, doch mittlerweile ist sich Heike Fach sicher: "Ich bin ein Medium."



Schon als kleiner Junge hat Reinhard Stengel in den Wäldern Gnome und Feen beobachtet. Früh spürte er die Kraft der Steine, später ließ er sich zum Schamanen ausbilden und löst seitdem Energie-Blockaden: "Ich konzentriere mich auf das Innere meines Gegenübers und blicke in seine Seele. Die Form der Finger weist uns darauf hin, welche Konflikte wir anschauen sollten und was wir verändern können." Auch ist der "Rainbowman" vom Bodensee überzeugt, anhand der Beinstellung erkennen zu können, ob ein Vater- oder Mutterproblem vorliegt.



Hugo Egon Balder kann schamanischen Ritualen weder etwas Rätselhaftes, noch Mystisches abgewinnen: "Was mich am meisten an den Heilsversprechern stört ist, dass sie die Leute schlicht und einfach verarschen. Die meisten wollen nur Geld verdienen. Wünsche ans Universum, Gespräche mit Toten - das ist alles totaler Quatsch", entgegnet der Moderator und Produzent. Er glaubt weder an höhere Mächte, noch an übersinnliche Fähigkeiten und hält den ganzen Esoterikmarkt für puren Betrug.



Jahrelang hat Zoe Bee als Lichtarbeiterin und Schamanin gearbeitet. Und war selbst davon überzeugt, dass sie die wahren Antworten auf die Lebensfragen ihrer Kundschaft kennt. Trommelreisen, Telepathie und Pfeifenzeremonien sollten Energien freisetzen, Handauflegen heilen. Doch statt Erleuchtung und Bewusstseinserweiterung bekam sie psychische Probleme. Heute hat sie der Welt der Esoterik den Rücken gekehrt: "Schamanismus und Lichtarbeit sind Scharlatanerie, die Menschen werden manipuliert. Im Nachhinein war das reinster Hokuspokus."



Es gibt Phänomene, die der Mensch rational nicht erklären kann. Bis zu 300 Meldungen über UFO-Sichtungen erreichen jedes Jahr Marius Kettmann. Und auch er selbst hatte schon Begegnungen der mysteriösen Art. Mehrfach sah der Militärhistoriker ungewöhnliche Himmelserscheinungen, die er sich bis heute wissenschaftlich nicht erklären kann: "Es war ein halbrundes metallisches Objekt, umgeben von einem Lichtkranz und flog in 50 Metern Höhe über mich hinweg."



Hat der Mensch wirklich kosmische Nachbarn? Gibt es Botschaften aus dem Weltall oder Jenseits - oder sind Menschen, die von übersinnlichen und ungewöhnlichen Erfahrungen berichten, schlicht und einfach verrückt? Walter von Lucadou ist Deutschlands Experte Nummer eins, wenn es um Fragen rund um unbekannte Flugobjekte, Esoterik oder Geisterspuk geht. "Es gibt keine Geister, wohl aber Dinge, die wir uns noch nicht erklären können", so der Leiter der Parapsychologische Beratungsstelle in Freiburg.



Dienstag, 17. Juli 2018 (Woche 29)/13.07.2018



20.15 Marktcheck



Hendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung. Zu den geplanten Themen gehören:



Zebrastreifen - wenn die Überquerung zur Gefahr wird: An Zebrastreifen, einem vermeintlich sicheren Verkehrsübergang, geschehen sehr viele Unfälle. So wird eine 8-Jährige aus Mainz auf ihrem Schulweg auf dem Zebrastreifen angefahren. Sie erleidet Verletzungen und Knochenbrüche. "Marktcheck" ist mit einem Unfallforscher in Mainz unterwegs und lässt sich das "Risiko Zebrastreifen" erklären. Was könnte für mehr Sicherheit sorgen?



Reiseversicherung - trotz Herzinfarkt keine Zahlung: Mit einer Reiserücktrittsversicherung fühlen sich die meisten auf der sicheren Seite. So auch ein "Marktcheck"-Zuschauer aus Oberkochen. Er erleidet kurz vor seinem Flug von Stuttgart nach Madrid einen Herzinfarkt, muss ins Krankenhaus und kann die Reise nicht antreten. Doch die Versicherung will nicht zahlen. Auch die Fluggesellschaft reagiert nicht, als er sich dort einen Teil der Reisekosten erstatten lassen will. Reporter Axel Sonneborn hakt nach.



Markenprodukte - was bringen die Minigrößen? Viele Produkte wie Chips, Cola, Nutella gibt es für zwischendurch auch in Mini-Portionen. Wie sieht die Öko-Bilanz dieser kleinen Portionen aus - wie viel Müll wird dadurch mehr erzeugt?



Mückenstiche - wie schützt man sich vor Infektionen? Mückenstiche werden in der Regel als ungefährlich eingestuft. Doch die in Deutschland inzwischen angesiedelten exotischen Mückenarten injizieren größere Giftmengen, die zu schweren Komplikationen führen können. Welche Schutzmaßnahmen gibt es und was hilft gegen einen solchen Stich? "Marktcheck"-Gesundheitsexperte Dr. Lothar Zimmermann gibt nützliche Tipps.



Kirschen - entkernen leicht gemacht. Mainzer Passanten testen einen Trick aus dem Internet zum Entsteinen von Kirschen.



Samstag, 21. Juli 2018 (Woche 30)/13.07.2018



18.05 RP: Die SWR-Reportage



Die Schlammpiloten Das HAKO-Rennen von Dexheim



Sonntag, 22. Juli 2018 (Woche 30)/13.07.2018



18.15 Ich trage einen großen Namen



Moderation: Wieland Backes



Folge 629



Der erste berühmte Mensch liebte seinen Beruf und seine Frauen. Beides machte ihn zu einem ganz Großen seiner Zunft. Von der zweiten großen Persönlichkeit ist der Name eher unbekannt, deren Hinterlassenschaft dafür umso allgegenwärtiger. Den Hinweisen der Lotsin Anja Höfer folgen heute Inka Schneider, Yared Dibaba und Katty Salié.



Sonntag, 05. August 2018 (Woche 32)/13.07.2018



14.00 Sport extra: Live-Fußball vom Feinsten 1. FSV Mainz 05 - Athletic Bilbao, AC Florenz VfB Stuttgart - Atletico Madrid



Zum Saisonauftakt haben die beiden Bundesligisten 1. FSV Mainz 05 und VfB Stuttgart große Gegner aus den Topliegen in Spanien und Italien eingeladen. In Mainz startet der FSV mit einem Dreierturnier gegen die beiden Erstligisten Athletic Bilbao (Primera Division, Spanien) und den AC Florenz (Serie A, Italien). Außerdem ist der SWR zu Gast bei "125 Jahre VfB". Die Stuttgarter feiern unter anderem mit einem Jubiläumsspiel der Legenden (u. a. Karl Allgöwer, Karlheinz Förster, Hansi Müller, Thomas Hitzlsperger). Höhepunkt ist das Spiel VfB Stuttgart gegen den Euroleague-Sieger Atlético Madrid (Primera Division, Spanien). SWR Reporter Stefan Kiss berichtet.



17.40 (VPS 14.00) Sport extra: Live-Fußball vom Feinsten 1. FSV Mainz 05 - Athletic Bilbao, AC Florenz VfB Stuttgart - Atletico Madrid



