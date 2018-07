Die Japaner wollen in ihrer Batterie-Serienfertigung binnen zwei, drei Jahren nur noch halb so viel Kobalt verwenden wie bisher. Entsprechende Prototypen gebe es bereits, so Yoshio Ito, Chef von Panasonics Pkw-Sparte. Doch noch stünde ein umfangreicher Evaluierungsprozess bevor. Die Bestrebung, den Kobaltanteil in Akkus zu reduzieren, resultieren aus der Tatsache, dass sich der Preis für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...