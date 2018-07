Osnabrück (ots) - Weißer Ring zu NSU: Weitere Ermittlungen vom Staat absolut unverzichtbar



Bundesgeschäftsführerin Biwer: Rolle möglicher Hintermänner immer noch unklar



Osnabrück. Auch nach dem Urteil im NSU-Prozess sieht die Opferschutzorganisation Weißer Ring den Staat weiter in der Bringschuld. "Weitere Ermittlungen seitens des Staates sind absolut unverzichtbar, um die gesamten Vorgänge zu erfassen und aufzuklären. Das ist man Opfern und Angehörigen schuldig", sagte die Bundesgeschäftsführerin Bianca Biwer im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Samstag). Sie warnte davor, den Urteilsspruch als Ende der Aufklärung zu verstehen: "Hier sind nach wie vor Tatsachen unklar. Immer noch ist beispielsweise nicht bekannt, was es mit Hintermännern auf sich hat und welche Dimensionen das Thema NSU damit hat." Mit dieser Unklarheit zu leben, sei für die Angehörigen unerträglich.



